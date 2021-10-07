افتتاح معرض «خبايا الذهب» وسينما المتحف في الأقصر

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، افتتاح المعرض المؤقت تحت عنوان «خبايا الذهب»، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات هيئة الآثار بمحافظة الأقصر، داخل متُحف الأقصر للفن المصرى والكائن على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، على أن يعقبه افتتاح أولى فعاليات «سينما المتحف نافذة على الحضارة المصرية»، حيث يتم عرض فيلم «المومياء»، للمخرج شادي عبد السلام، على واجهة متحف الأقصر.

عرض فيلم على واجهة متحف الأقصر

وعقب انتهاء عرض الفيلم في أولى فعاليات «سينما المتحف نافذة على الحضارة المصرية»، يتم تقديم مناقشة مفتوحة يديرها فرنسيس أمين محارب، القنصل الفخري لإيطاليا في إقليم جنوب الصعيد، وسط حضور عدد من المصريين والأجانب، فضلاً عن أهالي محافظة الأقصر لحضور حفل الافتتاح عرض الفيلم على واجهة المتحف.

تذكرة دخول متحف الأقصر بـ30 جنيهاً

ونوهت إدارة متحف الأقصر على من يرغب الحضور حجز تذاكر مسبقة من شباك التذاكر، وتبلغ قيمة التذكرة 30 جنيها للمصري، و10 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ تذكرة التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا، ولكن بدون فلاش، وسعر التذكرة 20 جنيهاً فقط للتصوير الفوتوغرافي.

كما لفتت إدارة المتحف عبر صفحتها على «فيسبوك»، على من يرغب حضور الفيلم والمناقشة في حديقة المتحف فذلك سيتاح بدون عائد مادي، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول لمتحف الأقصر، حفاظاً على سلامة السياح والجميع من زوار المتحف من الكبار والصغار، وتنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.