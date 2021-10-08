مستوطنة إسرائيلية جديدة على أرض مطار القدس (فيديو)

تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع استيطاني جديد على أرض مطار القدس، يستهدف استكمال حصار مدينة القدس، وعزلها عن محطيها بالكامل.

وستبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المشروع في ديسمبر 2021، حيث ستقام المستوطنة الجديدة وسط مجموعة من التجمعات الفلسطينية، ستمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلدة «قلنديا» ومخيمها، وكفر عقب، والجديرة، والرام وبيت حنينا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نمر ومحمد طلال زكارنة بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزل ذويهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية بجوار السور الشرقي

كما اقتحم 173 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى المبارك، أمس الخميس، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات صامتة في باحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، هاجم الاحتلال نحو 60 من قاطفي الزيتون في منطقة الرمانة جنوب بلدة بورين، إلى الجنوب من نابلس.

كما أقدمت مجموعة أخرى من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، على طرد مزارعين وقاطفي زيتون من أراضيهم في خربة يانون، التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

كما بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «كينيا»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.