في أول ظهور بعد إصابتها.. حسناء سيف الدين توزع حقائب مدرسية على الأطفال

نشرت الفنانة حسناء سيف الدين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وهي توزع حقائب مدرسية على بعض الأطفال، ليكون الظهور الأول بعد فترة طويلة قضتها في العلاج بعد سقوطها بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا.

حسناء سيف الدين بعد إصابتها: «ربنا بيحبني.. والدكاترة قالولي أي حد مكاني مكانش هيمشي تاني»

وقالت حسناء سيف الدين، إنها قررت أن تزرع الفرحة في قلوب الأطفال بعد تعافيها بشكل نسبي من إصابتها الأخيرة، موضحة في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، «أول يوم اخرج من البيت بعد شهر ونص تعب ووجع وعلاج طبيعي، وجلسات كهرباء زائد إصابتي بعدوى الكورونا من المستشفى، الحمد لله كثيراً على فضله وكرمه، كل الدكاترة قالولي ربنا بيحبك علشان الوقعة اللي أنا وقعتها دي من ارتفاع مترين في المكان ده (الفقرة القطنية) أي حد تاني كان مش هيمشي تاني».

وتابعت سيف الدين في منشورها: «قررت زي ما ربنا فرح قلبي وكرمني إني لازم أحاول افرح قلب حد محتاج، وبما إن المدارس ابتدت قلت اجيب شنط مدرسة وأوزعها على الأطفال، وده فيديو فرحة بعضهم بعد ما استأذنتهم إني أصورهم وأنزل الفيديو على السوشيال ميديا، يارب تقبلها مني واجعلني دايما سبب لسعادة الغير».

حسناء سيف الدين عن حالتها الصحية: «بدخل المستشفى مرة كل أسبوع»

وعانت الفنانة حسناء سيف الدين على مدار الفترة الماضية من إصابات متلاحقة، وأوضحت تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابها الرسمي، قائلة: «أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش ارفع راسي اخلص من مرض ادخل في مرض تاني، بقيت ادخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع»، متابعة: «مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية، ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة».

وكانت الإصابة الأخيرة بعد سقوطها على ظهرها التي تسببت في عدم قدرتها على الحركة، «واخرتها وقعت على ضهري من ارتفاع مترين ومش قادرة امشي على رجلي الاتنين ونايمة على ضهري».