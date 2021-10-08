شابان يزينان ميادين البحيرة بجداريات منحوتة «فيديو»

رسومات بارزة ذات ألوان مبهجة تزين الجدران وتدفعك إلى المرور بجوارها لتتفحص إبداعا فنيا تجلى في تلك المنحوتات التي تثير إعجاب المارة، وأمامها وقف شابان يبدعان في صناعتها ويحملان رسالة تحدٍ للنجاح في أصعب الأوقات.

«إبراهيم محمد عبد المحسن»، تخرج من كلية التربية قبل ثلاثة أعوام، وزميله «مصطفى عبدالهادي»، تطوعا لتجميل شوارع رشيد عبر النحت على الجدران، وهو ما لاقى استحسان الأهاتلي والمسئولين.

بوادر الموهبة

«إبراهيم»، قال لـ«الوطن»، إن بوادر موهبة الرسم ظهرت في طفولته حيث طورها إلى النحت الذي برع فيه، مشيرا إلى أن هناك أنواع عديدة لهذا الفن، مثل النحت على «الأسمنت، الطين، الجبس»، ويعد أهمها النحت على الأسمنت نظرا لانخفاض أسعاره.

أعمال نحتية

وأشار إلى أنه نفذ العديد من الأعمال المختلفة التراثية والتي من أهمها الأعمال الجدارية لتزين عددا من شوارع مدينة رشيد بتراث تاريخي يحمل في طياته عبق الماضي وحكايات وبطولات أهالي رشيد.

استحسان الأهالي

ولفت إلى أن أعماله لاقت استحسان الأهالي والمسؤولين حيث طالبوه بتصميم العديد منها في مختلف أرجاء المدينة، مضيفا أنه ازداد خبرة من خلال العديد من الدورات التدريبية حتى برع في المجال.

وعن عمله في مجال التدريس نظرا لكونه خريج كلية تربية، ذكر «عبد المحسن»، أنه لم ينتظر فرصة عمل بل سعى جاهدا لخلقها من خلال موهبته التي ساعدته على توفير قوت يومه، حيث قاده إبداعه إلى تصميم العديد من الأعمال النحتية حتى أصبح مجالا لإخراج طاقته الفنية ومصدرا لدخله.

الدعم من الأهالي

وأردف أنه لم يواجه نقدا من أسرته عقب عمله بتلك المهنة على الرغم من تخرجه من كلية التربية، مشيرا إلى أنه تلقى دعما كاملا منهم حيث يرى أن الفن خلق لإمتاع الناس وهذا ما يدفعه للعمل في مختلف الشوارع دول خجل.

الكسب المادي

والتقط زميله، «مصطفى عبدالهادي» أطراف الحديث قائلا إنه يدرس ماجستير في مجال النحت، مشيرا إلى أنه يعمل بمجال النحت منذ تخرجه كونه مجال دراسته حيث اتخذه وسيلة أيضا للكسب المادي.

فن النحت على الجدارن

وأوضح أن النحت في الشوراع على الأسمنت يتحمل درجات الحرارة دون تأثير، وبعد الانتهاء من طلاء طبقة الأسمنت يتم رسم كروكي عليه وعقب ذلك يتم النحت باستخدام تقنية النحت البارز.

تنفيذ العديد من التماثيل

وذكر أنه نفذ العديد من التماثيل التي شارك بها في عدة معارض، ونفذ عدة جداريات برشيد وغيرها، وعن الوقت المستغرق ذكر أن هناك تفاوتطبقا لمدى سهولة أو تعقيد المجسما.

رسالة للشباب

وعن طموحهما أفادا أنهما يسعيان إلى تزيين ميادين وشوارع محافظة البحيرة الفترة القادمة، موجهين رسالة للشباب بضرورة العمل بما يتناسب مع هواياتهم وليس مجال دراستهم وأن يسعوا جاهدين لتحقيق أهدافهم.