حملات تطهير موسعة بمدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس محافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين أعمال رش وتطهير وتعقيم شاملة قبل استقبالها الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كلا في نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير وتعقيم المدارس.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

ووجه محافظ الجيزة لإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

كما وجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة مشددًا على تقييم آداء مديري المدارس بشكل دوري .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس وذلك بشكل دوري .

دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة تساهم في تقليل الكثافات الطلابية

وأشار المحافظ إلى أن العام الحالي سيشهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة التي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تبلغ تكلفتها 660 مليون جنيه بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 41 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 490 مليون جنيه بإجمالى 1183 فصلا دراسياً و 26 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 129 مليون جنيه بإجمالى 501 فصلا بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 41 مليون جنيه بإجمالي 41 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس.