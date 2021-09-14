سبلايز المدارس.. صداع في رأس أولياء الأمور يتجدد كل عام دراسي

قائمة من الطلبات بعضها مهم وأخرى غير مهمة في وجهة نظر أولياء الأمور، تطلبها المدارس الخاصة والتجريبية بصفة مستمرة تحت مبرر كونها متطلبات أساسية لسير العملية التعليمية بشكل جيد واستخدام هذه الأدوات في تنمية مهارات الطلاب، فيتجدد مع بداية العام الدراسي الجديد صداع سبلايز المدارس لدى أولياء الأمور، والذين كشفوا لـ«الوطن» عن المشكلات التي يواجهونها بشأن «السبلايز».

تقول داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: «مع بداية كل عام دراسي يتتجدد عبء مصاريف سبلايز المدارس، والتي غالباً ما تتضمن أدوات مدرسية مبالغ فيها من حيث العدد وكذلك اختيار ماركات معينة مرتفعة السعر».

«الحزاوي»: يجب توفير خط ساخن من قبل الوزارة لبحث شكاوى سبلايز المدارس

وصفت «الحزاوي» في حديثها لـ«الوطن» طلبات سبلايز المدارس بـ«الغريبة»: «فيها أدوات مثل أدوات التنظيف والمعقمات والديتول وغيره مع أن المفروض المدرسة تتكفل بهذه الأدوات»، مؤكّدة أنَّ هناك بعض المدارس الخاصة توجه أولياء الأمور لشراء طلبات السبلايز من مكاتب معينة.

توفير خط ساخن من قبل وزارة التربية والتعليم، يتيح لأولياء الأمور سرعة التواصل وبث الشكاوى بسبب سبلايز المدارس، مطلب مهم بحسب مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مؤكّدة ضرورة خلق تواصل مستمر بين الوزارة وأولياء الأمور والطلاب، لافتة إلى أنَّه يجب على إدارة المدارس تسليم باقي المستلزمات المدرسية لولي الأمر في آخر العام.

روشتة دقيقة وضعتها «الحزاوي» للتغلب على مشكلات سبلايز المدارس، تتمثل في شراء الأدوات التي تفيد الطالب فقط من الأماكن التي توفرها بسعر الجملة، والاتفاق مع الأقارب أو الأصدقاء على شراء المستلزمات بالجملة ويتمّ التقسيم بينهم وذلك حتى يكون السعر مناسب.

أبرز الأدوات المهمة في سبلايز المدارس، هي «الصلصال» لأنَّه يشمل العديد من الفوائد العقلية ويعمل على تنمية القدرات الذهنية لدى الطلاب ويساعد الطفل على الابتكار عندما يقوم بتقليد أشكال من بيئته أو يبتكر أشكالاً مختلفة، فضلاً عن كونه يعمل على تنمية المهارات الاجتماعية حيث يلعب مع الأطفال الآخرين.

«أميرة»: سبلايز المدارس يختلف من مدرسة لأخرى وتمثل عبئاً على ولي الأمر

أميرة يونس، إحدى أولياء الأمور، ترى أنَّ سبلايز المدارس مشكلة كبيرة تواجه أولياء الأمور لاحتوائها على عدد كبير من الطلبات غير المهمة وليست لها أي جدوى تعليمية بالنسبة للطالب، فضلاً عن كونها تختلف من مدرسة خاصة لأخرى، مؤكّدة أنَّ قائمة السبلايز تمثل عبئاً على ولي الأمر.

بعض طلبات سبلايز المدارس لا تمثل أي جدوى سواء لولي الأمر أو للطالب، فتؤكّد «أميرة»: «إذا كانت الأدوات الشخصية فكل ولي أمر ملزم بتجهيزها وإذا كان منها ترفيهي أو أدوات تلزم للمدرسة نفسها فلا داع أن تكون إجبارية على أولياء الأمور».

البديل لـ السبلايز هو عمل مشاركة اجتماعية بين أولياء الأمور للتعاون معاً وشراء كل احتياجات السبلايز الأساسية، بدلاً من إجبار أولياء الأمور على أدوات بعينها، بحسب «أميرة».