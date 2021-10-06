محافظ الجيزة يوزع الأعلام على المواطنين بالشوارع احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

نظمت محافظة الجيزة احتفالية كبري بمناسبة الذكري 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة أسر الشهداء، حيث شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشباب في فعاليات تحية العلم والسلام الجمهوري بديوان عام المحافظة بهدف تنمية ورفع روح الولاء والانتماء للوطن .

توزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع

شارك محافظ الجيزة الشباب توزيع الأعلام والورود علي المواطنين بالشوارع وتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبه ذكري أكتوبر المجيدة .

وأطلق محافظ الجيزة مبادرة «ازرع شجرة» من مركز شباب السلام بحضور أسر الشهداء، بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيما لروح الشهداء، وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر الأبطال تقديرا وتخليدا لذكراهم، لما قدموا من تضحيات في الدفاع عن تراب الوطن .

توفير سيارات التبرع بالدم بمركز شباب السلام

وقد شهد محافظ الجيزة انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتبرع بالدم حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير سيارات التبرع بالدم بمركز شباب السلام وعدداً من القطاعات الأخرى، إضافة الي تنظيم حملات دعائية من خلال فرق شبابيه، لحث المواطنين علي التبرع بالدم لما لها من أهمية في إنقاذ حياة المواطنين والمرضي في حالات الطوارئ والحوادث.

أكد المحافظ أن الوطن اليوم يحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم التاريخي الذي سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.

وأكد أن مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية وأنها ستظل تقفز فوق الأزمات بعزائم أبنائها المخلصين .

مسيرة شبابية لتوزيع الأعلام

وتضمن البرنامج الاحتفالي الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة اطلاق مسيرة شبابية بداية من شارع خاتم المرسلين بتقاطعه مع ترعة الزمر وحتي الشركة الشرقية للدخان، لتوزيع الأعلام وباقات الورد علي المواطنين بالميادين والشوارع بمشاركه 200 شاب وفتاه.

شارك في فعاليات البرنامج الاحتفالي اليوم، اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية .

اليوم حفل ختام مهرجان الجيزة

كما تنظم محافظة الجيزة مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجيزة في نسخته الثالثة بمركز شباب السلام ويتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم أسر الشهداء وتكريم الفائزين في المهرجان