انتهاء معرض «أهلا مدارس» الجيزة.. اليوم 

ينتهي اليوم الخميس، معرض «أهلا مدارس» الجيزة، المقام في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة أرض المطاحن في الطالبية، الذي كان مقررا انتهائه يوم 9 أكتوبر، إلا أنه تقرر تقديم الموعد يومين.

منتجات وأدوات مدرسية

ووفر معرض «أهلا مدارس» بالجيزة، العديد من المنتجات والأدوات المدرسية التي تخص اليوم الدراسي واحتياجات الطلاب والأسر المصرية من أدوات مكتبية ومستلزمات الدراسة، والملابس، والشنط المدرسية والأحذية، والكتب المدرسية ومستلزمات الدراسة، وأجهزة الإلكترونيات والحاسب الآلي، والأحذية والجلود.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معارض «أهلا مدارس» شهدت هذا العام إقبالا متزايدا من جميع الأسر والمواطنين لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية، نظرا لما يوفره المعرض من تخفيضات على المنتجات المعروضة به تصل إلى 30% عن أسعار مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وافتتح معرض «أهلا مدارس» الجيزة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم 22 سبتمبر الماضي، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

سبب تقديم موعد انتهاء «أهلا مدارس»

تجدر الإشارة إلى أن تقديم موعد انتهاء «أهلا مدارس» جاء بسبب إقامة وزارة القوى العاملة ملتقى توظيف، السبت 9 أكتوبر، في نفس المكان المقام فيه المعرض بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية في شارع فيصل.

فيما انتهى معرض «أهلا مدارس» الرئيسي، الذي افتتح يوم 16 سبتمبر الماضي، بحضور رئيس الوزراء ووزيرا التموين والصناعة، يوم 2 أكتوبر الجاري.

وتعتاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تنظيم معرض «أهلا مدارس» سنويا، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتوفير كل ما تحتاجه الأسر والطلاب، خلال العام الدراسي.