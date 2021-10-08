«المتجمعات العمرانية»: طرح 20 محلا تجاريا و3 صيدليات للبيع بالمزاد في 3 مدن

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه تم طرح 20 محلا تجاريا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني، في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

العاصمة الإدارية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح من 32 مترا إلى 95 مترا بالسوق التجارية في المجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10/11/2021.

المنصورة الجديدة

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19 مترا إلى 40 مترا، بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى في المدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 24/11/2021.

مدينة 6 أكتوبر

​وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من 19 مترا إلى 40 مترا بالأسواق التجارية بمنطقتي 300 متر و276 مترا وسوق مشروع JANNA بالتوسعات الشمالية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021.​