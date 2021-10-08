النيابة تحقق في العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة في المنيا

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح "ڤيروس كورونا"، ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأمرت النيابة الإدارية في بني مزار، بتشكيل فريق تحقيق لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

محافظة المنيا تحقق في الواقعة

وكان محافظ المنيا قرر فتح تحقيق في الواقعة، حيث جرى التحفظ على الجرعات ومطابقتها بلقاحات مخازن الإدارات الصحية بمراكز محافظة المنيا.

تعود تاريخ الواقعة لصباح أمس الخميس، حينما عثر أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار، على لفافات ملقاة بجوار ترعة قريتهم، وتبين أنها تحتوي على عدد من عبوات لقاحات فيروس كورونا، وجرى التحفظ على العبوات، وإخطار مديرية الصحة بالواقعة.

لقاحات كورونا المعثور عليها من طراز «سينوفاك»

وبحسب مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنيا تحدثت لـ«الوطن»، فإن اللقاحات التي جرى العثور عليها من نوعيات «سينوفاك» اللقاح المصري الصيني، ولقاح سينورفام الصيني.