قرار من محافظ المنيا بشأن لقاحات كورونا الملقاة في ترعة.. 38 ألف جرعة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاحات فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية، ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفوجىء أهالي قرية «إبشاق» التابعة لمركز بني مزار صباح الخميس، بوجود عدة لفافات ملقاة بجوار ترعة قريتهم، فقاموا بفتح عدد منها، ووجدوها تحوي عدداً من عبوات لقاحات فيروس كورونا، التي يتم تطعيم المواطنين بها، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على العبوات، وإخطار مديرية الصحة بالواقعة استعداداً لجرد الكميات الواردة للمحافظة.

وكشفت مصادر بالقرية أن عدد الجرعات التي تم العثور عليها يتجاوز الـ 38 ألف جرعة بحد أدنى، وأنهم فور مشاهدتها تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بمركز بني مزار لاتخاذ اللازم، حيث تم جميع تلك الجرعات والتحفظ عليها.

وأضافت المصادر أن اللقاحات التي تم العثور عليها من نوعيات «سينوفاك وسينورفام الصيني والأسترازنيكا الإنجليزي»، وأنها كانت مبعثرة علي مسافة طويلة تتجاوز الـ10 أمتار، علي ضفة ترعة قرية إبشاق.

وفتحت مديرية الصحة بالمحافظة، تحقيقا حول الواقعة التي أثارت غضب الأهالي في شتي أنحاء المنيا، حيث تقرر التحفظ على جميع الجرعات وعمل جرد في مخازن الإدارات الصحية بمراكز المحافظة التسع، لمعرفة الكميات المسلمة لديها وأوجه الصرف، إضافة إلى عمل حصر دقيق لمخازن لقاحات كورونا التابعة لمركز بني مزار التي شهدت واقعة العثور على اللقاحات.