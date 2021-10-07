لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة في المنيا «أسترازينكا وصيني»

تباشر مديرية الصحة بمحافظة المنيا التحقيق في واقعة العثور على لقاحات فيروس كورونا المستجد، غير مستخدمة، وملقاة بكميات كبيرة أمام ترعة قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار في شمال المحافظة.

أهالي إبشاق عثروا على لقاحات كورونا على جانب الترعة

فوجئ عدد من الأهالي بقرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، بوجود أمصال غير معروفة بالنسبة لهم ملقاة وسط أكوام القمامة، على ضفة الترعة التي تعبر القرية، وبفحصها تبين أنها لقاحات كورونا، دون أن يعرفوا من وراء إلقائها أمام.

بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على لقاحات كورونا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من أمصال لقاحات كورونا غير مستخدمة، ملقاة على ضفة الترعة، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم، وإخطار الوحدة المحلية، ومن ثم الإدارة الصحية بمركز بني مزار، التي انتقلت وجمعت اللقاحات الملقاة، وتبين أنها أمصال متنوعة للقاحات كورونا، لم يتم استخدامها بعد.

لقاحات كورونا من نوعية أسترازينيكا وصيني

وكشف عدد من أهالي قرية إبشاق أن لقاحات كورونا التي تم العثور عليها، عصر الخميس، ملقاة على جانب الترعة، من أصناف متعددة، منها الصيني وأسترازينيكا، ورجحوا أن هذه اللقاحات تم إلقائها في ساعة مبكرة من الصباح، دون أن يشاهد أحد منهم المتسببين في هذا الإهمال الجسيم.

صحة المنيا تحقق في واقعة العثور على لقاحات كورونا

وقال مسؤول بصحة المنيا إنه فور الإبلاغ عن الواقعة تقرر فتح تحقيق موسع حول كيفية وصول كميات من لقاحات كورونا إلى القمامة وضفة ترعة قرية إبشاق، كما تقرر التحفظ علي الكميات التي عُثر عليها، وعمل جرد لكل المخازن الخاصة بلقاحات فيروس كورونا بمختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، والإدارة الصحية بمركز بني مزار بشكل خاص، للتأكد من وجود جميع الجرعات المسلمة بعهدة المخازن من عدمه وأوجه صرفها.