أفضل 5 أشياء تفعلها يوم الجمعة.. «لها ثواب كبير»

هناك العديد من الأعمال المستحب فعلها يوم الجمعة، لما لها من ثواب كبير، حيث أن يوم الجمعة من الأيام التي لها فضائل عن أي يوم آخر، فقد جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة - رواه مسلم».

أفضل الأعمال يوم الجمعة

يسأل الكثير من الناس عن أفضل الأعمال المستحب فعلها يوم الجمعة، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، فضائل يوم الجمعة، مما ورد في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنّ للجمعة حقًّا فإياك أن تضيّع حرمته أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرّب إليه بالعمل الصّالح وترك المحارم كلّها، وقال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ ليلة الجمعة ونهارها أربع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ستمائة ألف عتيق من النّار.

وفي حديث آخر يقول النبي محمد صلى الله علي وسلم: إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيّام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات، ويمحو فيه السّيّئات، ويرفع فيه الدّرجات، ويستجيب فيه الدّعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيهِ الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيهِ عتقاء وطلقاء من النّار، ما دعا فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته إلاّ كان حقّاً على الله عزّوجلّ أن يجعله من عتقائه وطُلقائه من النّار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً وما استخفّ أحد بحرمته وضيع حقّه إلا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلاّ أن يتوب.

5 أشياء يستحب فعلها يوم الجمعة

ويمكن تفنيد أبرز الأعمال يوم الجمعة، بحسب جمهور العلماء إلى عدد من الأعمال يستحب فعلها يوم الجمعة من كل اسبوع، وذلك لأنّ ثوابها كبير جدًا على من يحرص على فعلها، وجاءت أبرز الأعمال كالتالي:

- قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، حيث أن من قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

- قراءة سورة المنافقون أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وقراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه، و قراءة سورة «الكافرون»، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.

- يستحب في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذلك التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.

- هناك عدد من الأعمال المستحبة يوم الجمعة، ومنه الاغتسال، وتقليم الأظافر، ووكذلك التطيب، ولبس أفضل الثياب.

- التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كثيرًا يوم الجمعة، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه المصطفى.