فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: تضيء لصاحبها نورا بين الجمعتين

يتجدد الحديث كل يوم جمعة عن السنن المستحبة في هذا اليوم الذي يرجى فيه ثواب كبير، لا سيما وأن فيه ساعة إجابة، ومن بين أبرز السنن التي أوضحتها دار الإفتاء التطيب والاغتسال والتبكير بالذهاب إلى المسجد وكثرة الصلاة على النبي والدعاء وتحري ساعة الإجابة وقراءة سورة الكهف، ويستعرض التقرير التالي فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وبخصوص فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، نشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدوينة أكدت فيها أن من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». رواه الحاكم والبيهقي.

سنن يوم الجمعة

ويتواصل الحديث عن موضوع فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد في تفسير حديث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن قَرَأَ سُورةَ الكَهفِ في يَومِ الجُمُعةِ»، وتُقرَأُ السُّورةُ في لَيلةِ الجُمُعةِ أو في يَومِها، وتَبدَأُ لَيلةُ الجُمُعةِ مِن غُروبِ شَمسِ يَومِ الخَميسِ، ويَنتَهي يَومُ الجُمُعةِ بغُروبِ الشَّمسِ، «أضاءَ له مِنَ النُّورِ ما بَينَ الجُمُعتَيْن»، وهذا النُّورُ يَقذِفُه اللهُ في قَلبِ القارِئِ، أو في بَصَرِه، أو بَصيرَتِه، أو في كُلِّ أحوالِه، أو هو نُورٌ يَصعَدُ له مع أعمالِه إلى السَّماءِ، أو تُشاهِدُه المَلائِكةُ، أو يَسطَعُ له في الآخِرةِ نُورٌ، زيادةً على غَيرِه يَومَ القيامةِ، ويَظَلُّ هذا النُّورُ بهذا المَعنى طُوالَ الأُسبوعِ مِنَ الجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وفي الحَديثِ التَّرغيبُ والحَثُّ على قِراءةِ سُورةِ الكَهفِ يَومَ الجُمُعةِ .

الصلاة على النبي

وبالإضافة إلى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فإن الصلاة على النبي يوم الجمعة لها فضل عظيم سواء يوم الجمعة أو في كل وقت، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، كما وردت أحاديث نبوية عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم جاءَ ذاتَ يومٍ والبِشرُ يُرى في وجْهِهِ فقالَ: أنَّهُ جاءني جبريلُ فقالَ: أما يرضيكَ يا محمَّدُ أن لاَ يصلِّي عليْكَ أحدٌ من أمَّتِكَ إلاَّ صلَّيتُ عليْهِ عشرًا ولاَ يسلِّمَ عليْكَ أحدٌ من أمَّتِكَ إلاَّ سلَّمتُ عليْهِ عشرًا.