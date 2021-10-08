مصرع شاب في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من العمر، مصرعه اليوم، فيما أصيب شاب آخر بإصابات بالغة في تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية بمركز ومدينة القصاصين في الاسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز شرطة القصاصين بوقوع حادث أمام كوبري منطقة الدواويس والمعرف بالكوبري العلوي، ما أسفر عن وفاة «محمد فريج العطوي»، 23 سنة مقيم بمنطقة الدواويس.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت جثمان المتوفي إلى مشرحة مسشتفى القصاصين المركزي فيما تم نقل الشاب المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي أن الشاب المصاب في حالة حرجة ويجري التعامل مع الحالة وتقديم العلاج اللازم.

مصرع شخصين في حادث «توك توك» بالقصاصين

وشهد مركز ومدينة القصاصين حادث آخر قبل عدة أيام إثر تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك»، بمدخل الكوبري العلوي بمدينة القصاصين، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، وقال شهود العيان إن منطقة الكوبري العلوي من أكثر المناطق التي تشهد حوادث متكررة تسببت في وفاة عشرات المواطنين خلال الفترة الماضية.

وطالب الأهالي محافظ الاسماعيلية اللواء شريف بشارة والمهندس مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين سرعة التدخل وعمل فاصل خرساني يمنع مرور السيارات والدراجات النارية والتوك توك بالمخالفة لمطلع الكوبري لمنع وقوع الحوادث شبه اليومية.