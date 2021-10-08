العاصمة تنهي استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها لبدء العام الدارسي الجديد صباح غدا السبت مشيرًا إلى أنه لن يسمح بحرمان طالب من الدراسة لتأخره في دفع المصروفات، كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى الجديد وحتى نهايته لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة تضم أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيسي في تقليل الوفيات والإصابات .

وشدد محافظ القاهرة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايتها، مؤكدًا أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس، مشيرا إلى تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

منع الدخول دون ارتداء الكمامة

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد ببوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .

وطالب محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

الحصة الأولى ستكون عن حرب أكتوبر

وأشار إلى أن الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية وفي التنمية، وطالب بتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وشدد على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس مؤكداً على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه .