«التعليم»: الزائرة الصحية في المدارس تتابع إجراءات الوقاية من كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل دور الزائرة الصحية التي يتم تخصيصها لكل مدرسة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة على أنها تعمل على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن الزائرة الصحية في المدرسة تعمل على الفحص البصري لجميع الطلاب في بداية اليوم الدراسي وأثناء اليوم الدراسي، وتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب، وإحالة الطالب للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية.

وتابع، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتفعيل جميع الأنشطة المدرسية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، موضحة أن الدراسة تبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري 2021، وحضورية في المدارس مع تفعيل الحضور والغياب.

«الوطن» ترصد في السطور التالية تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021-2022

- الدراسة حضورية في المدارس.

- تفعيل الحضور والغياب.

- يحق لكل مديرية تقسيم حضور الطلاب على فترات لمواجهة الكثافة الطلابية.

- غير مسموح بتقسيم الدراسة على أيام الأسبوع.

- تخصيص لجنة صحية لكل مدرسة لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية.

- عزل أي طالب مصاب بكورونا لمدة لا تقل عن أسبوعين.

- حصر أرقام هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم.

- تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

- الاهتمام بتوعية الطلاب بأهمية الثقافة الصحية.

شوقي: الدراسة في المدارس حضورية وليست أون لاين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة عملت على توفير مقرارت دراسية جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعمل على تنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم توفير منصات تعليمية رقمية تساعد على فهم مخرجات التعلم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة في المدارس حضورية وليست أون لاين، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجديد للدراسة والالتزام بالإجراءات الوقائية.