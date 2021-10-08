ساعات على موعد بدء المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2021

تستعد المديريات التعليمية في مختلف المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء العام الدراسي الجديد2021-2022، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء المدارس خلال أيام الدراسة لاستقبال الطلاب ودخول المدرسة، بالإضافة إلى مواعيد الانصراف من المدرسة وفقا لما أقرته الوزارة وحفاظا على سير العلمية التعليمية منذ بدايتها خلال الفترة المقبلة.

تكشف «الوطن» عن موعد بدء المدارس لاستقبال الطلاب

وذكرت وزارة التربية والعليم والتعليم الفني، أنها أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بموعد بدء المدارس2021 في مصر، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، للوقوف على مدى جاهزية المدارس للدراسة، مشددة على ضرورة تسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية من أول أيام الدراسة.

خطة موعد بدء المدارس 2021 في مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن خطة موعد بدء المدارس 2021 في مصر، تشمل فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتحتسب ضمن نسبة الحضور، مؤكدة أن إجازة نصف العام، تبدأ السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022.

وأشارت الوزارة إلى موعد بدء المدارس 2021 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، موضحة أن العام الدراسي الجديد يستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 190 يوما، منها 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أنه سينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.

الالتزام بالإجراءات الوقائية طوال اليوم الدراسي

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي من خلال يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في «قياس درجات الحرارة قبل دخول المدرسة، ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون، تقليل من الكثافة السكانية في الفصول المدرسية».