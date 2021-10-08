«التعليم» تكشف مهام الزائرة الصحية بالمدارس قبل بدء الدراسة بساعات

تبدأ غدا السبت الموافق 9 أكتوبر العام الدراسي الجديد 2021، وبالتعاون المشترك بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، وتم تطبيق تحديد مهام الزائرة الصحية بالمدارس على مستوى مصر، وذلك لحماية الطلبة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وحمايتهم من الإصابة بها، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث ترسل وزارة الصحة والسكان طاقم طبي للمدارس تعمل على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن مهام الزائرة الصحية بالمدارس تشمل كل الإجراءات الصحية للطلبة، مضيفا أنها تعمل على الفحص البصري لجميع الطلاب في بداية اليوم الدراسي وأثناء اليوم الدراسي، وتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب، وإحالة الطالب للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية.

تبدأ مهام الزائرة الصحية بالمدارس غدا

وأضاف المصدر أن الزائرة الصحية في المدارس متواجدة بشكل دائم، حيث تتواجد من بداية اليوم الدراسي حتى نهاية اليوم، حيث تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتفعيل جميع الأنشطة المدرسية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، موضح أن الزائرة الصحية سوف تتواجد الدراسة اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري 2021، وحضورية في المدارس مع تفعيل الحضور والغياب.

لكل مديرية الحق في تقسيم حضور الطلاب

وأوضح المصدر أنه يحق لكل مديرية تقسيم حضور الطلاب على فترات لمواجهة الكثافة الطلابية، وذلك كما ترى المدرسة من إعداد الطلبة، وأنه غير مسموح بتقسيم الدراسة على أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تخصيص لجنة صحية لكل مدرسة لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية، وتعزل الزائرة الصحية أي طالب مصاب بكورونا لمدة لا تقل عن أسبوعين، بالإضافة إلى حصر أرقام هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم.