10 قرارات لـ«تعليم القاهرة» استعدادا للعام الدراسي الجديد

تنهي المديريات التعليمية استعدادتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2021، الذي ينطلق يوم السبت المقبل، وسط تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب، طبقا للخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة.

تسجيل الغياب بدقة ومتابعة تغير النسب للطلبة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطاباً للإدارات التعليمية، بالتعليميات لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد اجتماع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والصحة وهي كالتالي:-

- متابعة إجراءات التعليم منابعة دقيقة والتأكد من تلقيح جميع الفئات «معلمين/ إداريين/ عمال».

- تسجيل الغياب بمنتهى الدقة ومتابعة تغير نسبه للطلبة والمعلمين.

- الاهتمام بالتهوية والنظافة القصوى لدورات المياه، والتعقيم للفصول وجميع الاسطح والمعامل والمكتبات.

- الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي بالمعلمات والماء والصابون بصفة مستمرة للطلاب والمعلمين والعاملين.

- مراجعة تجهيز حجرة العزل، والتعامل مع رصد أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة أو مشكلات في التنفس وعزل الحالة بحجرة العزل والتواصل مع ولي الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

- عدم تنفيذ الأنشطة التي تؤدي إلى التلامس.

توزيع الجداول على المعلمين ووضع الخطة الإشرافية

- يراعى أن تكون الاجتماعات بقاعات بنسبة إشغال لا تزيد عن 70% ويفضل أن تكون في الهواء الطلق.

- تنفذ التوعية من خلال أنشطة متعددة «الملصقات - الإذاعة المدرسية - الصحافة المدرسية - النشرات - أعمال فنية».

- يكلف لجنة التنسيق بالمدرسة بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية وتغير نسب الغياب، وتحليل أسباب التغير وإبلاغ الجهات المختصة.

- يتم التأكد من توزيع الجداول على المعلمين حتى يتم توفير المناخ الملائم لاستقبال الطلاب، ووضع الخريطة اللإشرافية الكاملة لمتابعة الطلاب بشكل كاملة في أثناء تخولهم وصعودهم ونزولهم وفي أثناء وجودهم داخل الفصول ومراعاة التباعد والإجراءات الاحترازية.

إبلاغ المسؤولين بحالات الاشتباه وغلق الفصول

- الالتزام المشدد ببروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات الاشتباه أو المصابين أو المخالطين أوغلق الفصول أو المدرسة، مع إبلاغ جميع الجهات المختصة، وعلى رأسها المديرية بما يتم من إجراءات.

- متابعة ارتفاع نسب الغياب وتحليل أسباب ذلك، وإبلاغ الإدارة التعليمية والشؤون الصحية بحالات الغياب المستمرة وأرقام تليفوناتهم.

- توفير أدوات النظافة والتعقيم، والالتزام بالتعليمات في حالة تقرير العزل المنزلي لأي حالة.

- التوعية بأن يكون الطعام من المنزل أو التغذية المدرسية وعدم التعامل مع الباعة الجائلين