وزيرا الأوقاف والمالية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدون مركز الطوارئ بديوان المحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنشأت لأول مرة مركزا متطورا لإدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة لمتابعة ونقل أي أحداث تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى متابعة أي أزمة على أرض الواقع عن طريق نقاط سوف يتم إنشائها على مستوي المحافظة.

إنشاء 22 نقطة مختلفة بالمحافظة للربط بين مركز الطوارئ الرئيسي

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه سوف يجري إنشاء 22 نقطة مختلفة بالمحافظة للربط بين مركز الطوارئ الرئيسي، وإنشاء مركزا متقدما في شرم الشيخ لما لها من أهمية كبيرة، لافتا إلى أن الهدف من هذه المراكز هو إدارة الأزمات بصورة علمية وبطريقة تقلل من الخسائر وتساعد على التدخل الفوري في الأزمة وحلها.

جاء ذلك خلال تفقد مركز الطوارئ بالديوان العام الذي جري تجهيزه في أقل من شهرين ليصبح أحد أهم مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ على أرض المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور خالد صديق مدير التطوير الحضاري، المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء.

ومن داخل المركز أعطى المحافظ شارة وضع حجر أساس أكبر مجمع إسلامي في مدينة نويبع ليصبح من أكبر المساجد بالمحافظة ويضم المسجد مصلى كبيرا للرجال والسيدات ودار تحفيظ القرآن الكريم ومساحة خضراء لاند سكيب.

من جانبه قام اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع بوضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي على مساحة 5000 متر مربع ويقع على الطريق الرئيسي للمدينة الرابط بين نويبع ودهب.

وهنأ وزير الأوقاف المحافظ بإنشاء هذا المجمع الذي يقام بجوار كنيسة كبيرة وهذا دليل على التسامح الذي دعا إليه الرئيس السيسي، وقام وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء بتوزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على بعض الأسر المحتاجة في المحافظة وقال إن إجمالي لحوم صكوك الأضاحي بجنوب سيناء وصلت إلى 15 طن.