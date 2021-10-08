أبرز 10 معلومات عن مسجد «الروضة» بطور سيناء

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الروضة في مدينة الطور، اليوم الجمعة، والذي يعد أحد أكبر المساجد على أرض المحافظة، بحضور عدد من الوزراء.

اللواء خالد فودة قال في تصريح صحفي، إن المسجد أصبح منارة بعد الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بافتتاحه، مؤكدا تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد بالكامل، حيث جرى إنشاء وتطوير طرق بتكلفة بلغت نحو 8 ملايين جنيه، وطلاء كل العمارات والأحياء السكنية القريبة من المسجد بالإضافة إلى إقامة منطقة خضراء ضبط 1725 كيلو من اللحوم والدواجن المنتهية الصلاحية «لاند سكيب»، حول المسجد وفي الطريق المؤدي إليه.

المسجد مقام في منطقة سكنية

وأضاف أن المسجد يخدم منطقة سكنية كبيرة في منطقة حي المروة و«ابني بيتك وتوشكى»، وعدد السكان في المنطقة لا يقل عن 10 آلاف مواطن، وطالب الجميع بضرورة الحفاظ على المسجد والمناطق المحيطة به خاصة أن هناك مراحل أخرى للمسجد سوف يتم البدء فيها بعد توفير التمويل، وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف التي شاركت في إنشاء المسجد مناصفة مع المحافظة وقال إن التكلفة بلغت نحو 11 مليون جنيه.

أبرز ١٠ معلومات عن مسجد الروضة

１- المسجد بلغت تكلفته نحو 11 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

２- مساحة المسجد بالكامل 5000 متر مربع.

３- مصلى الرجال والسيدات مساحته 1750 مترا مربعا.

４- 3250 مترا مربعا عبارة عن لاند سكيب وخدمات للمسجد.

５- المسجد جرى الانتهاء من أعمال التشطيبات به خلال 4 شهور فقط.

６- جرى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.

７- يسع المسجد لأكثر من 5000 آلاف مصل.

８- جرى إنشاء خمسة محال تجارية أمام المسجد لتوفير فرص عمل للشباب.

９- المسجد يضم مصلى للسيدات ومئذنة بارتفاع 30 مترا، وصحن على غرار الجامع الأزهر.

１０- مساحة صحن المسجد 700 متر مربع.