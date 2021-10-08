حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 9-10-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا السبت، على البلاد، إذ يسود نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، منذ قليل، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية الأخرى المؤثرة، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء، إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 29 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 21

السلوم 31 20

سيوة 29 16

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 21

نخل 29 19

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 29 13

الطور 30 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 33 20

سوهاج 35 21

قنا 36 21

الأقصر 37 23

أسوان 39 22

إدفو 39 22

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 35 20

شلاتين 35 23

أبو رماد 35 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 32 22.