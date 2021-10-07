حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 8-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 1:75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 20

السلوم 26 21

سيوة 29 20

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 20

العريش 27 22

رفح 27 22

رأس سدر 30 21

نخل 27 19

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 28 13

الطور 31 23

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 20

بني سويف 30 20

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 21

الأقصر 35 23

أسوان 37 22

إدفو 36 22

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 33 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 32 22