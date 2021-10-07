حالة الطقس اليوم 7-10-2021.. شبورة صباحا ورياح نشطة على القاهرة الكبرى

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، إنّ مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، متوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 22

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 27 21

رفح 27 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 27 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 22

الأقصر 33 23

أسوان 35 22

إدفو 36 22

أبو سمبل 35 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23