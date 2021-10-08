في ذكرى وفاته.. طلعت زكريا رفض العمل مع عادل إمام بعد «العراف»

«البوليس هيدخل من الباب دا ونتمسك هنا».. «لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون إسكندريًا».. «أنت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول، ده أنت في الحطابة يلا».. «ايه اللي وداك عجيبه احنا هنا في غريبه» كلها إيفيهات ومشاهد امتعنا بها خلال مسيرته الفنية، وبجانب خفة دمه، اشتهر بسلاسة أدائه، إنه نجم الكوميديا الفنان طلعت زكريا الذي تحل اليوم الذكرى الثانية على وفاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، تاركًا وراءه بصمة في عالم السينما المصرية.

عانى طلعت زكريا من مشاكل صحية خلال حياته الفنية وابتعد لفترة زمنية طويلة عن التمثيل، وعند عودته شارك في مسلسل «بث مباشر»، وعن اختياره لهذا المسلسل، قال خلال تصريحات تليفزيونية: «مسلسل بث مباشر كان بيعالج فكرة الإعلام الفاسد، والإعلام اللي بيضحك على الناس، وكان مناسب للفترة دي من حياتي».

طلعت زكريا يرفض المشاركة مع الزعيم

واستكمل حديثه عن الفنان عادل إمام، حيث امتنع عن المشاركة معه مرة أخرى بعد مسسلسل «العراف»، حيث قال: «عادل إمام لا غبار عليه كسوبر ستار في الوطن العربي، وشرف لأي حد إنه يقف قدامه، وأنا شاركت مع عادل إمام أكتر من مرة، أخرهم مسلسل العراف».

وأوضح: «وفي مسلسل العراف كنت التالت بعد الأستاذ عادل إمام والفنان حسين فهمي، ولكن مساحة دوري مكنتش عاجباني مقدرتش اطلع فيها كل الإمكانيات اللي عندي، فقررت إني أركز في عمل مسلسلات لوحدي، وعدم المشاركة مع عادل إمام مرة أخرى».

«كنت بكذب كتير».. طلعت زكريا يتوقع دخوله المجال الفني

وعند سؤاله هل كنت تتوقع دخولك المجال الفني؟ أجاب طلعت زكريا خلال لقاء تليفزيوني قديم: «كنت متوقع أمثل لأني كنت بكذب كتير وكنت بحكي لأهلي حكايات كثيرة ويصدقوني، والكذب ده دليل إني بعرف أمثل، ولما كبرت بدأت أفهم إني ممكن في يوم أكون ممثل».