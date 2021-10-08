مصرع طالبة جامعية سقطت من شرفة الطابق الثالث بمنزلها في الشرقية

لقيت فتاة جامعية مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها الكائن بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغا لمركز شرطة أبو كبير بوفاة «ندى.م.ع»، 20 عامًا، طالبة جامعية، مقيمة بمدينة أبو كبير إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتها .

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة

انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتبين أن المتوفية كانت تعاني من مرض نفسي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات فأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة وتحديد سببب وفاتها.