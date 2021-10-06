بدء التحقيق مع «نجار الشرقية».. ضرب زوجته بـ«شاكوش» وسبب لها 25 غرزة في رأسها

تباشر نيابة مركز الزقازيق العامة بمعرفة مصطفى سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع نجار مسلح تعدي علي زوجته بالضرب باستخدام مطرقة، مما أدي لإصابتها بجروح قطعية بالرأس وتم علاجها بـ 25 غرزة، وذلك أثناء سيرها بالشارع بقرية كفر أولاد أبو وافي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الزقازيق من مستشفى الزقازيق الجامعي، باستقبال «نجوى.إ.م»، مقيمة بقرية كفر أولاد أبو وافي، التابعة لدائرة المركز، مصابة بجروح قطعية في الرأس، إثر تعدٍ من زوجها المدعو «محمد. ق.ح»، نجار مسلح؛ إذ أقدم على ضربها مستخدما مطرقة «شاكوش»، وعولجت جروحها بـ25 غرزة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز، لمحل إقامتهما، وبالتحري عن الواقعة تبين أن الزوجة تركت منزل الزوجية أكثر من مرة وتوجهت لمنزل أسرتها، بسبب خلافات مستمرة بينهما، وكان آخرها منذ عدة أشهر، ورفضت العودة إلي منزل الزوجية لاستمرار التعدي عليها، وتبين أن المصابة خرجت من منزل أهلها متوجهة إلى سوق القرية لشراء بعض احتياجات المنزل، بينما كان زوجها متوجهًا لعمله وفور رؤيته لها في الشارع تعدى عليها بالضرب باستخدام «مطرقة»، وحاول بعض الأهالي الإمساك به، إلا أنه لاذ بالقرار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39519 جنح مركز الزقازيق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي الزوج المتهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.