محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وأن الأوضاع هادئة ومستقرة بمواقف المحافظة، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط دون المساس بأسعار السولار.

لا زيادة فى تعريفة الركوب وتطبيق القانون على المخالفين

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

تكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي إدارة المواقف بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف وتنظيم العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة والمسارات المحددة وكذلك محطات الوقود وتموين السيارات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه إستغلال المواطنين.

استمرار العمل بتعريفة الركوب في القليوبية

وفي السياق، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقرره نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفه لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

زيادة أسعار الوقود

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة، وقررت الوزارة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة وهي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل إلى 7 جنيهات. كما حددت سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية.