التحقيق مع والدي الطفل المعثور عليه بمدخل منزل في الشرقية

تباشر نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع والد ووالدة الطفل الذي عُثر عليه مدخل منزل أحد الأهالي بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية قبل 4 أيام.

الأمن يتلقى بلاغًا بالعثور علي طفل

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يبلغ من العمر نحو عام، وبجواره حقيبة بداخلها بعض الملابس الخاصة به ولبن أطفال، وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة التحقيقات.

الأهالي: شابًا كان يحمل الطفل وتركه وغادر

وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن الأهالي شاهدوا شابًا في بداية العشرينات من العمر كان يحمل الطفل وحقيبة ملابسه وتواجد أمام مسجد «الحاجة زينب سالم»، بمدينة أبو كبير، من أذان العصر حتى صلاة العشاء، وأفاد عامل المسجد أنه رأى الشاب يؤدي صلاة المغرب وبجواره الطفل وكان الشاب يبكي وسأله مصلون إذا كان يريد شيئا فرد بالرفض وحاول شخص إعطائه مال ولكنه رفض أيضًا.

وأكد أحد الأهالي أن والد الطفل كان منتظرًا أمام منزله، وسأله عما إذا كان يحتاج إلى مساعده أو تقديم طعام أو مال أو توفير مكان للمبيت فيه، ولكنه رفض وأخبره أنه يشعر ببعض الضيق وأخذ رقم هاتفه وأبلغه أنه سيتواصل معه إذا أراد شيئا، وبعد مرور الوقت أخبرته زوجته بوجود طفل بمدخل المنزل فسارع لحمل الطفل وبحث عن الشاب دون جدي.

إيداع الطفل دار رعاية

وتجمع الأهالي عقب ذلك، وتم إبلاغ شرطة مركز أبو كبير والتي حضرت على الفور لمكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الطفل إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وأمرت النيابة العامة في وقت لاحق بإيداعه دار رعاية .

القبض على والد ووالدة الطفل

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، وتوصلت جهوده لتحديد مكان والد ووالدة الطفل بناحية المانسرتلي وتم ضبطهما، وبسؤالها أفادا أنهما قررا التخلص من الطفل بسبب عدم قدرتهما على الإنفاق عليه.

وتحر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرض المتهمين علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.