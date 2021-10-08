محافظ مطروح: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد ارتفاع أسعار البنزين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح وتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

محافظة مطروح.. التواصل مع غرفة العمليات للشكاوى

وناشد محافظ مطروح المواطنين عقب ارتفاع أسعار البنزين ،اليوم، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عدم وجود زيادة في تعريفة الركوب والعمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً، ووجه الوحدات المحلية وإدارة المواقف بمتابعة إلتزم وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة نطاق المدن والمراكز بالبحيرة، تجاه المخالفين.

تحريك أسعار البنزين والغاز

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين، بتحريك أسعار البنزين اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ 8,25/ لتر، وبنزين أوكتين 95 بـ 9,25 جنيه /لتر، وأسعار متر الغاز 3,75 جنيه، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.