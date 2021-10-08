«الوطن» تحصل على منشور أسعار البنزين الموجه لمحطات الوقود (مستند)

حصلت جريدة «الوطن» على منشور من الهيئة العامة للبترول موجه إلى محطات الوقود وتموين السيارات بالبنزين والغاز الطبيعي للسيارات، يفيد قرار لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي المضغوط للسيارات.

وتم توجيه المنشور إلى جميع الشركات العاملة في تسويق المواد البترولية في مصر، من خلال محطات الوقود والغاز الطبيعي للسيارات.

وأعلنت اليوم الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.5% لتكون قيمة الزيادة 25 قرشا فقط.

25 قرشا قيمة الزيادة

ارتفعت أسعار البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا لجميع أنواع البنزين، وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، والمازوت.

وسجلت أسعار البنزين الجديدة في مصر قبل وبعد الزيادة، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه واستقرار وتثبيت أسعار السولار.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بنسبة 3.5% عن الأسعار التي تم تحديدها في يوليو الماضي.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية برفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ 7 بدلا من 6.75، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيهات مقابل 8 جنيهات.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9.25 جنيهات للتر بدلا من 9 جنيه للتر، وارتفعت أسعار المازوت المحلية لتسجل 4200 جنيه للطن بدلا من 3900، مع استقرار أسعار المازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

تعتمد تحديث أسعار البنزين على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد.