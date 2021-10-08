بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة في محطات وقود الأقصر

شهدت محطات الوقود بمحافظة الأقصر، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عقب نشر قرار وزير البترول والثروة المعدنية قرارها الجديد في الجريدة الرسمية، بشأن ارتفاع أسعار البنزين الجديدة، حيث تم زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد على جميع أنواع البنزين في محطات الوقود، فضلًا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في السيارات، مع تثبيت أسعار السولار كما هي.

بدء تطبيق رفع أسعار البنزين

وقال «أحمد عبده»، عامل بمحطة وقود بمحافظة الأقصر، لـ«الوطن»، أنه بالفعل تم تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين في محطة الوقود، وبلغ سعر لتر بنزين 80 بـ 7 جنيهات، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 بـ 8.25 قرشًا، وبلغت قيمة لتر البنزين الواحد من بنزين 95 بـ 9.25جنيهًا.

قائمة بأسعار البنزين

وكانت لجنة التسعير التلقائي، قررت رفع أسعار البنزين من اليوم الجمعة الـ9 من الشهر الجاري، بنسبة تصل لـ 3%، عن النسبة المُحددة في يوليو الماضي، حيث أعلنت اللجنة عن رفع سعر بنزين 80 بقيمة 25 قرشا وأصبح اليوم بـ7 بدلا من 6.75جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار البنزين 92 وأصبحت 8.25 جنيهات للتر الواحد في مقابل 8 جنيهات، فيما أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن رفع سعر لتر البنزين الواحد من بنزين 95لـ 9.25جنيهًا للتر الواحد، كما تم رفع سعر المازوت الملحي ليسجل 4200 للطن الواحد في مقابل 3900جنيهًا، بينما تم تثبيت واستقرار أسعاره للشركات الغذائية، وكذلك شركات إنتاج الكهرباء.