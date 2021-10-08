مصادر تكشف سبب تثبيت أسعار السولار وتحريك البنزين

أوضحت مصادر مطلعة بقطاع البترول، الأسباب التي جعلت لجنة التسعير التلقائي للوقود تتخذ قرارها بتحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت لمصانع الأغذية ولشركات الكهرباء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسباب تثبيت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين 25 قرشا، يرجع إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار النفط خام برنت قدرت بنحو 7%، وزيادة في سعر الصرف بنسبة 1%.

تثبيت سعر السولار لتأثيره المباشر على المواطن

وأشارت المصادر إلى أنه بتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%، اتخذت اللجنة في الاعتبار الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس «كوفيد-19»، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2021-2022، وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بتحريك سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعة الغذائية وشركات الكهرباء، وأكدت المصادر أن تثبيت سعر السولار يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن.

أسعار البنزين بعد التحريك

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في قرارها الصادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، التوصية بتحريك الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع الرابع من العام الميلادي الحالي أكتوبر2021- يناير 2022، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4200 جنيه للطن، وتثبيته للصنعات الغذائية عند 1500 جنيه للصناعات الغذائية، و2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء.