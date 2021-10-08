تدخل عاجل من «الطفولة والأمومة» ضد طبيب يجري عمليات ختان للإناث في بني سويف

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تدخلت لإنقاذ الفتيات من طبيب في بني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان، ويزاول مهنة الطب في عيادة غير مرخصة، كما توجه المجلس بالشكر للجنة حماية الطفولة بمحافظة بني سويف وإلى وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة، للتدخل السريع ضد هذا الطبيب الذي ليس لديه أي إنسانية.

ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

بلاغ بقيام الطبيب بإجراء عمليات ختان للإناث

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً ضد طبيب يدعى «ر م ا»، مقيم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بـ«الختان» داخل عيادته.

وعلى الفور وجهت «السنباطي» باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل تم إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بني سويف، والتي بدورها نسقت مع مديرية الصحة «إدارة العلاج الحر»، وتم الانتقال إلى محل الواقعة والتأكد من قيام الطبيب بإجراء عمليات الختان للفتيات الأطفال، وتم ضبطه أثناء إجراء عملية ختان داخل تلك العيادة لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما.

استدعاء سيارة إسعاف لنقل طفلة

ولفتت «السنباطي»، أنه بناء على ذلك، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفلة لمستشفى الفشن المركزي، لمتابعة حالتها الصحية، وإعداد تقرير بشأنها، حيث تم إثبات إجراء تلك الجريمة وهي تشويه لأعضائها التناسلية، كما تبين وجود مخالفات إدارية بالعيادة، حيث أنها غير مرخصة، بالإضافة إلى تواجد غرفة عمليات غير مجهزة لإجراء تلك العمليات، فضلاً عن وجود أدوية بمكان لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين وحفظ الأدوية.

وأضافت «السنباطي» أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بمركز الفشن، وتم إحالته للنيابة العامة والقبض على الطبيب وجار استكمال التحقيقات.

وأعربت أمين عام المجلس عن أسفها من استمرار مثل هذه الجرائم لأطفال في عمر الزهور، وتعريض حياتهن للخطر، مؤكدة على استمرار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لوقف نزيف الدماء وحماية أطفالنا الأبرياء.

كيفية الإبلاغ عن حالات ختان الإناث

وناشدت «السنباطي» المواطنين، بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر منظومة نجدة الطفل بالمجلس والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق «نبتة مصر»، ويمكن تحميله من جوجل بلاي أو أبل ستور، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.