«الصحة» توضح طرق الحصول على لقاح سينوفاك.. إليك الخطوات

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق الحصول على لقاح سينوفاك المصري، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير كميات كبيرة من لقاح سينوفاك في مراكز التطعيم بمختلف المحافظات، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح المصري، تستقبل الوزارة طلبات التسجيل عبر موقعها الرسمي لتلقي طلبات التسجيل وتحديد مواعيد وأمكان الحصول على اللقاح للمواطنين.

ترصد «الوطن» خطوات الحصول على لقاح سينوفاك

وحددت وزارة الصحة والسكان عدة خطوات من أجل الحصول على لقاح كورونا وخاصة لقاح سينوفاك في مراكز التطعيم، وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة المخصص لتلقي طلبات التسجيل ولابد من كتابة البيانات المطلوبة بصورة دقيقة حتى تحصل على الكود الخاص بطلب اللقاح وانتظار لتحديد موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن اللقاح معتمد من عدة أوروبية مختلفة وهو فعال وآمن ولا يدعو للقلق وجميع الأعراض المصاحبة عقب أخذ اللقاح تزول من تلقاء نفسها.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح سينوفاك

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.