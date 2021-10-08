علماء يكتشفون فصيلا جديدا لـ كورونا من نوع «دلتا»

اكتشف علماء تحورا جديدا للفيروس المتحور أصلا من نوع «دلتا»، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا، حيث رصد الباحثون تغيرا في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع «دلتا» سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية.

وقالت كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، إن «تسلسل الجينوم في 8 مصابين كشف عن متغير جديد من المتحور دلتا شديد العدوى، الذي تسبب في إغلاق مدينة سيدني في الأسابيع الـ12 الماضية»، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

تسلسل مختلف عن المنتشر في سيدني

وتابعت المسؤولة الصحية، أمس الجمعة: «وجدنا فصيلة جديدة من دلتا لها تسلسل مختلف عن المتحور الحالي المنتشر في سيدني».

ومن بين الحالات الـ8 المكتشفة، ظهرت على 7 مرضى نفس الأعراض التي يسببها المتحور دلتا.

وقالت شانت إن التحقيقات في الكشف الجديد لا تزال جارية، لكن «المتحور الأحدث لا يبدو أكثر خطورة من سلفه دلتا»، مضيفة: «لا يوجد دليل على أن هذا الفصيل الجديد يظهر أي اختلافات فيما يتعلق بنشر العدوى أو تأثير اللقاح عليه».

ورغم مرور ما يقترب من عامين منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا، فإن المرض الذي اجتاح العالم لم يدل بكافة أسراره بعد، حيث يكتشف العلماء حتى الآن أعراضا جديدة مرتبطة به.

وأحدث هذه الأعراض كان تورم واحمرار في أصابع القدم عادة، وأحيانا أقل في أصابع اليد، في ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم «إصبع قدم كورونا».

وحسب دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، يعتقد العلماء أن هذا العرض «أحد الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضعية الهجوم لمحاربة الفيروس».

ويمكن أن يظهر «إصبع قدم كورونا» لدى أي مصاب بالفيروس، لكنه أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي بعض الأحيان، يسبب العرض ألما وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.