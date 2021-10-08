قرار مهم من «التعليم» بشأن غلق المدارس في حالة زيادة إصابات كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تقليل مدة غلق المدارس في حالة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب من 28 يوما إلى 14 يوما، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات بدقة والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقليل مدة الغلق تأتي في إطار حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمة وعدم انقطاع الطلاب عن التعليم في المدرسة لوقت طويل، مؤكدا أن الوزارة كثفت متابعتها لجميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والذي من المقرر أن ينطلق غدا السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري.

متابعة مستمرة لانتظام العملية التعليمية

وتابع المصدر، أن الوزارة شددت على جميع المديريات بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس وانتظام العملية التعليمية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، موضحا أنه سيتم تخصيص لجنة الصحة المدرسية في كل مدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن الدراسة تبدأ غدا السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري ولا نية للتأجيل، وسيتم تفعيل الحضور والغياب مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

«شوقي»: جهود مكثفة لإنهاء تطعيم المعلمين والإداريين بلقاح كورونا

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة كثفت من جهودها لإنهاء تطعيم كل المعلمين والإداريين بلقاح كورونا من أجل عام دراسي منتظم تماما، مؤكدا أن قرار تحويل الدراسة لـ«الأونلاين» من شأن لجنة إدارة الأزمة، وهي وحدها المنوطة بذلك.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدولة مهتمة بصحة كل أطراف المنظومة التعليمية، والدراسة منتظمة كل أيام الأسبوع في المدارس وليست «أونلاين»، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها.