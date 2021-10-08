دراسة: نظافة الأسنان والفم تقلل من الإصابة بفيروس كورونا

أجريت دراسة بجامعة القاهرة، تشير إلى أهمية نظافة الأسنان بصورة جيدة، وأنها تعد سلاحا ضد كورونا، حيث أظهرت الدراسة أن العناية بالأسنان واللثة قد تقلل من خطر الإصابة بعدوى خطيرة، خاصة إذا كنت لديك مرض في القلب، ولاحظ القائمون على الدراسة أن الأبحاث السابقة وجدت ارتباطا بين سوء نظافة الفم وزيادة الالتهاب وأمراض القلب، كما تم ربط شدة فيروس كورونا بالاستجابة الالتهابية.

أنسجة الفم يمكن أن تعمل كخزان لفيروس كورونا

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور أحمد مصطفى، استشاري أمراض القلب بجامعة القاهرة في مصر، إن أنسجة الفم يمكن أن تعمل كخزان لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى ظهور حمولة فيروسية عالية في تجويف الفم، ويعد الحفاظ على صحة الفم وتحسين إجراءات نظافة الفم، خاصة أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

تقييم أكثر من 86 مريضا من مختلف الفئات العمرية

وأضاف أحمد مصطفى، أنه تم تقييم أكثر من 86 مريضا من مختلف الفئات العمرية مصابين بأمراض القلب مع تأكيد الإصابة بفيروس كورونا لتقييم العلاقة بين صحة الفم وخطورة فيروس كورونا، وتم جمع المعلومات من خلال الاستبيانات والسجلات الطبية، بما في ذلك مستويات البروتين التفاعلي سي (CRP)، والتي تكشف ما إذا كان هناك التهاب في الجسم.

صحة الفم السيئة قد تكون عامل خطر إضافي لمرضى القلب

وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف صحة الفم مرتبطة بفيروس كورونا الأكثر شدة وتعافيا أطول من المرض، وتشير النتائج، التي تعتبر أولية حتى نشرها، إلى أن صحة الفم السيئة قد تكون عامل خطر إضافي لمرضى القلب الذين يصابون بفيروس كورونا.

تدابير بسيطة مثل ممارسة نظافة الفم المناسبة

هناك مجموعة من التدابير يمكن الالتزام بها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، تتمثل في زيادة الوعي بأهمية صحة الفم سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو الأمراض الجهازية باستخدام وسائل الإعلام والطب المجتمعي، وزيارات الأسنان المنتظمة، وخاصة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.