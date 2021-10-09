حظك اليوم برج السرطان السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان، أنه يملك قدرا كبيرا من العزيمة والإرادة، كما أنه عاطفي بدرجة كبيرة قد تجعل البعض يستغل هذا الأمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط.. تبدو اليوم أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.