حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تحرص مولودة برج الدلو على الحفاظ على حريتها واستقلالها، كما يعرف عن هذا البرج أنه لا يميل للزواج، فهو بتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، كما أن أنثى هذا البرج يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر وأورانوس في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتفاهم بهدوء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.