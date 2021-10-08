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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:17 ص | الجمعة 08 أكتوبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، وهو شخص موزون وهادئ، ويفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، عنيف بطبعه، ويغار كثيراً على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تبدو متفائلا وتعرف اليوم كيف تغيّر قوانين اللعب لصالحك، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في برجك ويمدك ذلك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر. 

 

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

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