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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:18 ص | الجمعة 08 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يمتلك مولود برج الأسد، العديد من المميزات ومن أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، كما أنه طموح ومتسامح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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