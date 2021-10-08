حظك اليوم برج الأسد الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الأسد، العديد من المميزات ومن أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، كما أنه طموح ومتسامح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

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حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

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من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.