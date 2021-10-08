حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالآخر يعرف عن مولود برج الحوت كما أنه شخص طيب الطباع كما أن حبه يظهر من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة، وقد تحقق تطورا أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم التشوش.. اليوم مناسب للانطلاق مع الأحباب، وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد وتعقد صداقات مفيدة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس