أحمد حاتم عن تشابه فيلم عروستي مع «me befor you»: مجرد لقطة

نجاح كبير حققه فيلم «عروستي» للفنان أحمد حاتم، مع الأيام الأولى لطرحه فى السينمات، وتمكن من تحقيق نسبة إيرادات مرتفعة، ولكن ظل هناك جدل بين البعض حول تشابه الفيلم مع فكرة الفيلم الأجنبي «me befor you».

أحمد حاتم يتحدث عن فيلم «عروستي»

وفى هذا الأمر، قال الفنان أحمد حاتم فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «لا دا مش حقيقي خالص، واللى هيشوف الفيلم هيعرف دا كويس، هو بس مشهد الشراب، حبيبة البطل عايزة شراب فبيجبهولها».

وتابع أحمد حاتم قائلا «لكن الفكرة ملهاش أى علاقة نهائي بالفيلم الأجنبي هو المؤلف بس حب يحط اللقطة دى كدا».

أما عن موضوع جواز الصالونات أم الحب الذي يتناوله الفيلم، فقال أحمد حاتم «أنا متجوز بس فى العادى أنا مع الاتنين، أهم حاجة أن الإنسان يكون مبسوط، سواء بقي اتجوز عن حب أو صالونات».

وعن مشاركة الفنانة جميلة عوض، معه في العمل، قال «حاتم»: «سعيد بالتعاون مع جميلة فى الفيلم دا لأنها ممثلة شاطرة وكان فيه أجواء حلوة فى التصوير».

فيلم عروستي

فيلم عروستي هو بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ومروان يونس وزينب غريب وصابرين وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفي البربرى واخراج محمد بكير .

فيلم الملحد

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد «الملحد» والذي يشارك فيه بجانب محمود حميدة وحسين فهمى وشيرين رضا وصابرين ونجلاء بدر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ابراهيم عيسي واخراج ماندو العدل.