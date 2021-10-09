انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات صباح اليوم

أنهت الجامعات المصرية، استعداداتها لاستقبال الطلاب صباح اليوم السبت، للموسم الدراسي 2021/2022، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الطلاب ومنتسبي الجامعات، ومن المقرر أن تستقبل الجامعات الطلاب في أول أيام العام الجامعي بأنشطة وندوات احتفالية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

العودة إلى النظام التقليد: الحضور بالكليات

وأعلنت الجامعات الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد2021، والعودة إلى النظام التقليدي وهو الحضور بالكليات، وفقا للجداول المعلنة من قبل الكليات، عبر المواقع الإلكترونية للجامعات، والانتهاء من التجهيزات اللازمة من أعمال صيانة ورفع كفاءة المدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى عمليات دورية للتطهير والتعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

التشديد على الحزم الكامل في تطبيق الإجراءات الاحترازية

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بالحرم الجامعي، مع الاستعداد الكامل من جانب الجامعات لإدارة مختلف السيناريوهات المحتملة في تسيير نظام الدراسة، وفقا لتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، والتشديد على الحزم الكامل في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتتمثل في ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلا عن تكثيف عمليات التطهير والتعليم، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية مع تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة اليومية للجنة إدارة الأزمات بالجامعات.

تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الورقي بجميع الجامعات

وأضاف «عبدالغفار»، أن العام الدراسي الجديد2021 -2022، يشهد تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الورقي بكل الجامعات، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، وما فرضته جائحة كورونا من أزمات على المستوى التعليمي، وأعلنت الجامعات أنها لديها الجاهزية لتوفير المقررات الدراسية في هيئة نسخ إلكترونية لجميع الطلاب بجميع الفرق الدراسية بشكل تفاعلي يضمن انتظام العملية التعليمية دون الإضرار بها، والالتزام بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.