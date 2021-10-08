«التعليم» تمنح المدارس حرية تحديد مواعيد زيارة أولياء الأمور للطلاب

ينطلق بعد ساعات قليلة، العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أتاحت لكل مدرسة تحديد أوقات لزيارة أولياء الأمور للطلاب، مؤكدة أنه يمكن لكل مدرسة تخصيص وقت معين وكتابته على لافتة ووضعها في مكان ظاهر في المدرسة حتى يسهل على أولياء الأمور معرفته وتنفيذه بدقة، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية.

«التعليم»: يجب ألا تؤثر زيارة أولياء الأمور للمدارس على سير العملية التعليمية

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن كل مدرسة تحدد مواعيد زيارة أولياء الأمور للطلاب، وفق جدولها الأسبوعي للحصص المدرسية، بشطر ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالالتزام بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة الحرارة، لافتة إلى أن مواعيد الزيارة تختلف من مدرسة لأخرى وذلك يتوقف على حسب طبيعة العملية التعليمية داخل المدرسة.

زيارة أولياء الأمور للطلاب يجب أن تكون بعيدة عن وقت الحصص المدرسية

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن زيارة أولياء الأمور للطلاب يجب أن تكون بعيدة عن الوقت المحدد للحصص المدرسية وكذلك الأمر بعيدة عن حصص الأنشطة، موضحة أن الزيارة تمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم بصفة مستمرة والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم ومن ثم عرضها على إدارة المدرسة حتى يتثنى لها حلها.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على البدء في عام دراسي جديد منتظم يحقق فيه الطلاب أعلى معدلات في التقييم ويكتسبوا من خلاله معرفة شاملة بالبيئة المحيطة، للذك عملت الوزارة على تكثيف الاستعدادات النهائية بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

«التعليم» توجه بمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على جميع مديري المدارس لمختلف المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» بضرورة وضع برامج معينة لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، وذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل الطلاب بشكل جيد لكل مرحلة تعليمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه البرامج يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية، لافتاً إلى أن الوزارة شددت على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية بهدف تنمية مهارات الطلاب وتقوية مستواهم في مختلف المقررات الدراسية.