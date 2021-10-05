وزيرة الصحة: سنلتزم بالتباعد الجسدي في المدارس مع عودة الدراسة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لها على هامش مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن الخطة تقوم على عدة ركائز أساسية تتمثل في عناصر العملية التعليمية، التي تشمل الطلاب والمدرسة والفصول، والأدوات والتجهيزات، وفي المنزل مع أولياء الأمور، انتهاءً بالإجراءات الصحية.

وأوضحت الوزيرة أن العناصر التنفيذية للخطة تشمل رفع الوعي الصحي للطلاب والمنتمين لقطاع التعليم، والالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام الواقيات الشخصية، والتطهير الدوريّ، فضلا عن توفير المستلزمات، بجانب العمل على ترصد المرض والإحالة للجهات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة.

كما تحدثت الوزيرة عن الإجراءات الوقائية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدارس، والتي تدخل ضمن خطة الوزارة للعودة إلى المدارس.