مطربات رصيدهن السينمائي فيلم واحد فقط.. أبرزهن ماجدة الرومي وشيرين

نجمات لمعن في عالم الغناء، أصواتهن أصبحت مقطوعات فنية فريدة يعشقها الجمهور، ولكن إبداعهن لم يتوقف على الغناء فقط، فهناك عدد من المطربات قررن خوض غمار السينما، ولكنهن توقفن عند تجربة واحدة فقط، ربما بسبب الخوف من تكرار التجربة مرة أخرى.

ماجدة الرومي تكتفي بـ «عودة الابن الضال».. ومدحت العدل يحاول إعادتها للسينما

التواجد الوحيد للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في السينما، جاء بتوقيع المخرج يوسف شاهين، الذي اختارها وهي لم يتجاوز عمرها الـ 19 عاما، لبطولة فيلم «عودة الابن الضال»، والذي جاء ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ولم تكرر ماجدة الرومي تجربة التمثيل مرة أخرى، حيث رفضت المشاركة في فيلم سينمائي من بطولة الفنان أحمد زكي، وعبرت عن ندمها على ذلك الرفض في حوار صحفي سابق، قائلة إن حلمها الأول كان التمثيل وليس الغناء.

وكشف الكاتب مدحت العدل في وقت سابق من العام الحالي، في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هناك مشروعًا بشأن عودة ماجدة الرومي إلى التمثيل مجددًا، من خلال «العدل جروب»، ولكن لم يتم الاستقرار بشكلٍ نهائي على العمل الذي ستعود به الفنانة اللبنانية للتمثيل.

لطيفة تجربة وحيدة في «سكوت هنصور»

وقفت الفنانة التونسية لطيفة للمرة الأولى والوحيدة أمام كاميرا سينمائية في فيلم «سكوت هنصور» للمخرج يوسف شاهين، عام 2001، وشاركها في بطولتها السينمائية الأولى ماجدة الخطيب، أحمد بدير وأحمد وفيق.

وأوضحت لطيفة، في عدد من اللقاءات التلفزيونية، أن ابتعادها عن التمثيل بعد تجربتها السينمائية الأولى يرجع إلى عدم وجود عمل قوى يضاهي فيلمها الأول مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

لم تكرر لطيفة تجربتها السينمائية، ولكنها خاضت تجارب تمثيلية أخرى حيث شاركت في المسرحية الغنائية الاستعراضية «حكم الرعيان» للمخرج مروان الرحباني، عام 2004، وبعدها بـ 12 عاما قامت ببطولة مسلسل تلفزيوني بعنوان «كلمة سر».

سميرة سعيد عن «سأكتب اسمك على الرمال»: «تجربة ما تتكررش»

لم تخض سميرة سعيد تجربة التمثيل سوى في بداية حياتها الفنية في فيلم بعنوان «سأكتب اسمك على الرمال» للمخرج عبدالله المصباحي، وإنتاج عام 1979، وتدور أحداثه حول المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم عزت العلايلي، سمير صبري، مريم فخر الدين، أمينة رزق وناهد شريف.

وقالت الفنانة سميرة سعيدة في برنامج «لايف مع الدوبلكس»، عن مشاركتها في الفيلم «تجربة ما تتكررش»، حيث قررت الابتعاد عن التمثيل بعد تجربتها الأولى والتركيز على مشوارها الغنائي.

شيرين عبدالوهاب تسقط «ميدو مشاكل» من حسابتها

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب تجربتها السينمائية الأولى والوحيدة حتى الآن، في فيلم «ميدو مشاكل» عام 2003، ولكنها غير راضية عن الفيلم وأخرجته من حسابتها على حد تعبيرها، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

وأوضحت شيرين التي قامت بعد ذلك ببطولة مسلسل «طريقي»، أنها تعتبر المسلسل الدرامي هو العمل الوحيد الذي قدمته في مشوارها.