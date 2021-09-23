تطورات حالة الفنانة ماجدة الرومي بعد سقوطها على المسرح: خضعت لتحاليل وفحوصات

استقرت الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي، بعد تعبها المفاجئ على المسرح، أثناء غنائها على هامش إحياءها لحفلٍ غنائي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، المُقام حاليًا في شمال الأردن.

فقد تعرضت الرومي لوعكة صحية شديدة، وفقدت توازنها على المسرح، وكادت أن تسقط على الأرض لولا تمكن مساعدها وفرقتها الموسيقية من الإمساك بها.

استقرار الحالة الصحية لماجدة الرومي

وقد علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنانة ماجدة الرومي، أنها بعد انتهاء الحفل خضعت للتحاليل والفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتها، خاصة أن ما حدث لها جاء نتيجة انخفاض في الدورة الدموية بسبب عدم تناول الطعام لفترة طويلة والانشغال في البروفات على المسرح، ما أدى إلى شعورها بدوار شديد أثناء غنائها، وحاولت التماسك إلى أن لحق بها مساعدها.

وقد توقف حفل ماجدة الرومي لما يقرب من 10 دقائق بعد اختلال توازنها بشكل مفاجئ، ولكنها عادت لاستكمال الحفل من جديد وقامت بتحية الجمهور، وطمأنتهم على حالتها الصحية.

وقد عانت الرومي من انخفاض في ضغط الدم، ما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت العشر دقائق، وعادت بعدها للغناء، حسبما كشف عوض الرومي، شقيق الفنانة ماجدة الرومي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكداً أنّ شقيقته بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

كل ما تريد معرفته عن مهرجان جرش للثقافة والفنون

يذكر أن جرش للثقافة والفنون، مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنويا في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، تأسس سنة 1981، يقدم المهرجان عروضا فولكلورية راقصة، وتؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين.